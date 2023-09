L’iPad mini 7 serait bien dans les cartons, avec Apple qui prévoirait une disponibilité avant la fin de l’année si l’on en croit les informations partagées aujourd’hui par Digitimes.

Le média taïwanais parle du marché des tablettes pour le second semestre de 2023 et indique :

Au deuxième trimestre, les livraisons d’iPad ont connu une baisse séquentielle plus importante que celles des tablettes autres que l’iPad, de sorte que la part combinée des livraisons d’iPad a connu deux trimestres consécutifs de baisse. Toutefois, cette part va progressivement augmenter au cours du second semestre en raison des besoins de reconstitution des stocks d’Apple au troisième trimestre et des commandes d’un nouvel iPad avec un écran de petite taille au quatrième trimestre, selon les données.

Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un iPad mini 7. Il y a quelques mois, Bloomberg avait annoncé que cette tablette devrait voir le jour avec seulement une amélioration des performances. Il faudrait donc s’attendre à une puce plus récente et éventuellement une amélioration pour la partie photo. De son côté, le leaker ShrimpApplePro a annoncé le mois dernier que l’iPad mini 7 était bien en préparation et qu’Apple comptait sortir au moins une nouvelle tablette en 2023.

Cela dit, tout le monde n’est pas d’accord. L’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple n’aurait pas prévu de nouveaux iPad pour 2023 et attendrait seulement le début de 2024 pour lancer la production de son nouvel iPad en petit format.