L’iPad mini de septième génération devrait bel et bien voir le jour d’ici la fin de l’année, selon les informations du leaker ShrimpApplePro. Il a déjà eu juste dans le passé.

ShrimpApplePro indique qu’Apple va proposer au moins un nouvel iPad cette année et ce sera probablement l’iPad mini 7. Il ne précise pas cependant quelles sont les caractéristiques techniques de la nouvelle tablette.

Ce n’est pas la première fois qu’on entend parler d’un iPad mini 7 pour 2023. En début d’année, Bloomberg indiquait qu’une nouvelle tablette avec de meilleures performances, mais sans aucune autre nouveauté, pourrait bien voir le jour au second semestre. Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo n’est pas tout à fait d’accord et estime que la production de l’appareil débutera au début de 2024.

L’iPad mini actuel embarque la puce A15, la même que l’on retrouve dans les iPhone 14 et iPhone 14 Plus. Le mois prochain, les iPhone 15 et 15 Plus auront la puce A16, et les iPhone 15 Pro et Pro Max auront le droit à la puce A17. À quoi peut-on s’attendre avec l’iPad mini 7 ? Apple se tournera probablement vers l’A16 plutôt que l’A17. Il serait en effet surprenant que la société mette sa toute dernière puce en date dans ce modèle d’iPad.