Il ne faut pas s’attendre à des mises à niveau majeures pour plusieurs produits Apple en 2023 selon Mark Gurman de Bloomberg, évoquant les AirPods, Apple Watch, iPad et Apple TV.

La raison ? Apple veut réellement se focaliser en 2023 sur son casque de réalité AR/VR (réalité augmentée et réalité virtuelle), avec l’annonce qui interviendrait au printemps et la commercialisation qui se ferait à l’automne.

Pour les iPad par exemple, il faudrait attendre le premier semestre de 2024 pour avoir les iPad Pro de 11 et 13 pouces avec un nouveau design et un écran OLED. De leur côté, les iPad, iPad mini et iPad Air pourraient avoir le droit à de nouveaux modèles en 2023, mais ce sera une mise à niveau basique, à savoir un meilleur processeur et éventuellement de petites améliorations ici et là.

Du côté des AirPods, ceux qui attendaient une nouvelle version des AirPods Max vont donc être déçus et devront attendre un peu plus longtemps pour découvrir la nouvelle paire.

Pour l’Apple Watch, ce serait similaire à l’iPad. Il faut s’attendre à un nouveau modèle, mais rien de bien intéressant au final avec un peu plus de puissance et pas grand-chose d’autre.

Le HomePod fait également parler de lui. Le grand modèle doit être de retour cette année, mais il serait finalement assez similaire à celui que l’on connaît déjà.

Vient enfin le cas de l’Apple TV. C’est simple : il n’y aurait actuellement aucun projet de sortir une nouvelle Apple TV en 2023.