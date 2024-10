Après l’iMac et le Mac mini, Apple annonce aujourd’hui les nouveaux MacBook Pro qui embarquent les puces M4, M4 Pro et M4 Max.

Les nouveaux MacBook Pro M4 sont là

Nous connaissons déjà la puce M4, puisqu’elle est présente dans l’iPad Pro et l’iMac, ainsi que la M4 Pro que l’on retrouve dans le nouveau Mac mini. La nouveauté du jour est donc la puce M4 Max qui, sans surprise, est la plus puissante des trois.

Selon Apple, le MacBook Pro avec la puce M4 Max permet aux utilisateurs de travailler sur des projets qui étaient auparavant réservés aux ordinateurs de bureau. Avec un processeur (CPU) jusqu’à 16 cœurs, un processeur graphique (GPU) jusqu’à 40 cœurs, plus d’un demi-téraoctet par seconde de bande passante de mémoire unifiée et un Neural Engine plus de 3 fois plus rapide que celui de la puce M1 Max, la puce M4 Max exécute des modèles d’IA embarqués plus rapidement que jamais. Le MacBook Pro avec la puce M4 Max offre des performances jusqu’à 3,5 fois supérieures à celles de la puce M1 Max et expédie les tâches créatives les plus complexes, comme la création d’effets visuels, l’animation 3D et la composition de musiques de film.

Il prend également en charge jusqu’à 128 Go de RAM pour que les développeurs puissent interagir facilement avec les grands modèles de langage comptant près de 200 milliards de paramètres. Et grâce au puissant moteur médias de la puce M4 Max, qui comprend deux accélérateurs ProRes, le MacBook Pro livre des performances importantes pour le montage dans Final Cut Pro de vidéos ProRes 4K à 120 images par seconde filmées avec le nouvel iPhone 16 Pro.

Le MacBook Pro avec puce M4 Max assure :

un rendu de scènes avec Maxon Redshift jusqu’à 7,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 3,5 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max ;

une compilation de code dans Xcode jusqu’à 4,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 2,2 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max ;

un traitement vidéo dans Topaz Video AI jusqu’à 30,8 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec processeur Intel Core i9, et jusqu’à 1,6 fois plus rapide que sur le MacBook Pro 16 pouces avec puce M1 Max.

Les autres caractéristiques techniques

Pour le reste, on retrouve des écrans de 14 et 16 pouces qui affichent des contenus SDR avec une luminosité pouvant atteindre 1 000 nits, tout en conservant ses 1 600 nits de luminosité de pointe pour les contenus HDR. Il y a également une nouvelle caméra de 12 mégapixels supportant la fonction « Cadre centré ». De même, on retrouve le support du Thunderbolt 5 pour des transferts de fichiers à 120 Gbit/s. Il y a par ailleurs un port HDMI prenant en charge une résolution jusqu’à 8K, un lecteur de carte SDXC, un port MagSafe 3 pour la recharge et une prise casque, sans oublier la compatibilité avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Et bien sûr, Apple Intelligence est de la partie.

Prix et date de sortie

Il est possible de commander dès maintenant les nouveaux MacBook Pro M4 sur l’Apple Store en ligne, avec la commercialisation qui aura lieu le 8 novembre. Voici les prix pour les modèles de base :

MacBook Pro 14 pouces M4 : 1 899€

MacBook Pro 16 pouces M4 Pro : 2 899€

MacBook Pro 16 pouces M4 Max : 4 099€

De plus, Apple propose une option de verre nano-texturé pour l’écran. Le prix est de 170 euros.