Apple annonce aujourd’hui un nouvel iMac qui a la particularité d’embarquer la puce M4. L’ordinateur tout-en-un a également le droit à d’autres améliorations, notamment la RAM.

Présentation de l’iMac M4

Selon les dires d’Apple, l’iMac dispose de la puce M4 avec 10 cœurs pour le processeur (CPU), 10 cœurs pour le processeur graphique (GPU) et 16 cœurs pour le Neural Engine. C’est jusqu’à 1,7 fois plus rapide pour la productivité quotidienne et jusqu’à 2,1 fois plus rapide pour les flux de travail exigeants tels que la retouche photo et les jeux par rapport à l’iMac avec M1.

On notera que le fabricant a décidé de ne pas faire une comparaison avec l’iMac M3. Mais l’iPad Pro M4 existe déjà et cela permet de se faire une idée. La puce est jusqu’à 25% plus performante que la M3 selon les tests avec la tablette. On se doute bien que c’est similaire pour l’iMac.

L’ordinateur a également le droit à 16 Go de RAM par défaut. « Enfin ! » dira-t-on. Apple a pendant longtemps proposé 8 Go de RAM par défaut sur ses machines. Et pour ceux qui ont besoin de mémoire vive supplémentaire, il est possible de configurer un modèle avec 32 Go. En ce qui concerne le stockage, on retrouve toujours 256 Go par défaut. Il est possible de monter jusqu’à 2 To.

Un autre élément à prendre en compte est le support d’Apple Intelligence avec macOS 15.1, qui est disponible aujourd’hui au téléchargement. Il est nécessaire de basculer son Mac en anglais pour en profiter, mais c’est disponible au moins dans les pays de l’Union européenne, à l’inverse de l’iPhone et l’iPad avec iOS 18.1.

Parmi les autres nouveautés, l’iMac M4 inclut une nouvelle webcam de 12 mégapixels avec la fonction « Cadre centré » qui garde votre visage au centre. Il existe également une fonction « Desk View » qui affiche simultanément votre visage et une vue d’ensemble de votre bureau.

Prix et date de sortie

L’iMac M4 est disponible dès maintenant en précommande sur l’Apple Store en ligne après un premier prix de 1 499 euros. On retrouve les coloris bleu, mauve, rose, orange, jaune, vert et argent. Il existe également une variante avec le verre nano-texturé pour l’écran. La commercialisation aura lieu le 8 novembre.