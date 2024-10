En plus d’iOS 18.1 sur iPhone et iPad, Apple propose la version finale (build 24B83) de macOS 15.1 sur Mac. Cela arrive après plusieurs bêtas et deux releases candidates.

Disponibilité de macOS 15.1

À l’instar de la mise à jour sur iPhone et iPad, le gros morceau de macOS 15.1 est la disponibilité d’Apple Intelligence.

Les outils d’écriture peuvent être utilisés sur l’ensemble du système d’exploitation partout où du texte peut être sélectionné et édité. La fonctionnalité prend en charge la vérification orthographique, la correction de la grammaire, la réécriture de votre travail avec un nouveau ton et un système pour résumer du texte.

Siri a également été mis à jour avec un nouveau design qui inclut une lueur subtile autour de l’écran. Siri peut conserver le contexte entre les requêtes. D’autre part, Safari peut résumer des articles et il existe un nouveau mode de concentration qui met en évidence de manière intelligente les notifications importantes.

Des réponses intelligentes sont par ailleurs disponibles dans Messages et Mail. L’application Mail fait remonter à la surface les messages prioritaires et les place en tête de votre boîte de réception. De plus, l’application Photos dispose d’une fonction qui permet de créer des diaporamas à partir de descriptions textuelles et d’un outil Clean Up pour les objets indésirables dans vos photos.

Une bonne nouvelle est qu’il est possible d’utiliser Apple Intelligence sur Mac dans les pays de l’Union européenne, contrairement à l’iPhone et à l’iPad. Il faut toutefois s’assurer que son Mac soit configuré en anglais américain.

Pour mettre à jour votre Mac vers macOS 15.1, rendez-vous dans Réglages Système > Mise à jour logicielle. Il ne vous reste plus qu’à lancer le téléchargement puis procéder à son installation.