Ce 26 septembre 2023 marque la disponibilité de la version finale de macOS Sonoma (build 223A344). La nouvelle mise à jour pour Mac est maintenant accessible pour tout le monde. Cela fait suite à une période de bêta tout au long de l’été avec les développeurs et testeurs publics.

Les Mac compatibles avec macOS Sonoma

iMac 2019 et modèles ultérieurs

Mac Pro 2019 et modèles ultérieurs

iMac Pro 2017

Mac Studio 2022 et modèles ultérieurs

MacBook Air 2018 et modèles ultérieurs

Mac mini 2018 et modèles ultérieurs

MacBook Pro 2018 et modèles ultérieurs

Téléchargement de macOS Sonoma

Le téléchargement de macOS Sonoma s’effectue en se rendant dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Le poids peut varier selon votre modèle de Mac.

Les principales nouveautés

Avec cette mise à jour, Apple propose d’avoir des widgets interactifs directement sur le bureau. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les widgets sont conçus pour se fondre dans le fond d’écran. Aussi, les widgets sont interactifs, permettant de réaliser certaines actions (comme marquer un rappel comme terminé) sans ouvrir l’application correspondante.

On retrouve par ailleurs un mode jeu. Il donne temporairement la priorité aux performances du processeur (CPU) et du processeur graphique (GPU) pour les jeux sur les Mac Apple Silicon (M1/M2 et leurs variantes Pro/Max/Ultra). Le mode jeu réduit également la latence audio pour les AirPods et la latence d’entrée pour certaines manettes connectées en Bluetooth.

Safari gagne des profils, ce qui vous permet de séparer votre navigation pour le travail, la vie personnelle et bien d’autres choses encore. Apple précise que chaque profil dispose d’un historique, de cookies, d’extensions, de groupes d’onglets et de favoris distincts.

Tout site Internet peut être ajouté au Dock sous la forme d’une Web App pour en faciliter l’accès. Pour créer une Web App, chargez le site dans Safari, ouvrez le menu Fichier et sélectionnez Ajouter au Dock. Les Web Apps offrent une barre d‘outils simplifiée et prennent en charge les notifications push.

Comme pour iOS 17 sur iPhone, Apple apporte quelques nouvelles améliorations à l’application Messages. Vous pouvez désormais glisser vers la droite pour répondre rapidement à un message spécifique, au lieu d’avoir à appuyer longuement sur celui-ci à chaque fois. Grâce à la fonction de rattrapage, vous pouvez passer au premier message non lu dans un groupe, ce qui est utile les jours où la discussion de groupe est plus active qu’à l’accoutumée. De plus, lorsque vous effectuez une recherche, les résultats sont divisés en catégories telles que les personnes, les mots-clés, les photos et les liens, afin de faciliter la recherche.

Si vous aimez les économiseurs d’écran, vous serez heureux d’apprendre que de nouvelles options sont disponibles, avec des vidéos au ralenti de lieux du monde entier, tels que l’Arizona, la Californie et Hong Kong.

L’autocorrection s’améliore aussi. Selon Apple, les corrections proposées sont meilleures qu’auparavant. Une option permet de compléter des phrases entières. Apple a également amélioré la dictée en proposant une meilleure reconnaissance vocale.

Apple liste l’ensemble des nouveautés de macOS Sonoma sur cette page dédiée.