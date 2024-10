Apple a annoncé aujourd’hui l’iMac M4 sans organiser une keynote à proprement parler. Malgré tout, la société a publié une vidéo de présentation… qui est identique au format des keynotes.

La vidéo commence par une vue de l’Apple Park, puis zoome sur les dirigeants d’Apple qui mettent en avant les capacités de l’iMac M4 et présentent Apple Intelligence. Les quatre premières minutes de la vidéo sont consacrées à Apple Intelligence. Il faut se rendre à 4 minutes et 28 secondes pour découvrir la présentation de l’iMac.

Il y a un autre élément intéressant dans cette vidéo de présentation. John Ternus, responsable de l’ingénierie matérielle chez Apple, déclare : « C’est une grosse semaine pour le Mac, et ce matin [aux États-Unis], nous commençons une série de trois annonces de nouveaux produits passionnants qui auront lieu au cours des prochains jours ».

Il ne détaille pas quelles seront les deux autres annonces, mais les fuites permettent déjà de savoir de quoi il s’agit. Il y aura de nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max. Le design ne changera pas. Puis on retrouve un nouveau Mac mini avec les puces M4 et M4 Pro. Et pour le coup, le design changera, au point d’être plus compact et de se rapprocher plus ou moins du format d’une Apple TV.

Reste à savoir maintenant si Apple annoncera demain les MacBook Pro M4 et mercredi le Mac mini M4, ou l’inverse.

Le nouvel iMac M4 est disponible maintenant en précommande et la commercialisation aura lieu le 8 novembre. Il est fort probable que la date soit la même pour les nouveaux MacBook Pro et Mac mini.