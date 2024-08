Les premiers Mac avec la puce M4 vont voir le jour dans le courant du second semestre de 2024, et cela inclura les iMac, MacBook Pro et Mac mini selon Mark Gurman de Bloomberg. Il y aura également de nouveaux MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro en 2025, ce qui rejoint de précédentes informations.

Arrivée des premiers Mac M4 dans quelques mois

Les MacBook Pro et iMac existants ont la puce M3 et ont été annoncés à l’automne 2023, lors de la keynote Scary Fast. Celle-ci fut particulière, puisqu’elle a eu lieu le 31 octobre pour Halloween dans la soirée aux États-Unis, ce qui correspondait à la nuit du 31 octobre au 1er novembre en France. En général, les keynotes débutent à 19 heures (heure française).

Il n’y a pas eu des changements si notables que cela, au-delà des puces M3, M3 Pro et M3 Max. Le MacBook Pro a eu le droit à une variante moins chère et un coloris noir sidéral. Quant à l’iMac, Apple a changé la puce, mais n’a pas touché au design qui avait été inauguré avec le modèle comprenant la puce M1. Même les accessoires sont toujours en Lightning et non en USB-C, c’est dire.

Pour cette année, les Mac sont annoncés pour avoir la puce M4… et c’est à peu près tout. À l’instar de l’année dernière, il ne faudrait pas s’attendre à des changements notables, si ce n’est un gain de puissance. Pour rappel, la puce M4 existe déjà : Apple la propose avec le dernier iPad Pro en date.

On notera toutefois que la mise à niveau du Mac mini va être intéressante pour les personnes qui aiment ce modèle. En effet, le modèle existant remonte à janvier 2023 avec les puces M2 et M2 Pro. Apple va donc sauter une génération et directement passer sur la puce M4.

Enfin, Gurman dit qu’au moins un Mac M4 va avoir le droit à des changements notables au niveau du design, mais il ne précise pas lequel.