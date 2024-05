Il était très attendu et il est là : l‘iPad Pro à écran OLED est désormais une réalité chez Apple. Et évidemment, les spécifications sont sans concessions pour ce modèle, tout comme le tarif qui s’envole (cela aussi était malheureusement attendu). Les specs de la nouvelle dalle « Tandem OLED » (en réalité deux écrans OLED pour atteindre les exigences d’Apple), en 11 et 13 pouces, sont évidemment au top de ce qui se fait sur le marché, avec une luminosité de 1 000 nits et jusqu’à 1 600 nits pour l’affichage en HDR. La dalle Ultra Retina XDR des nouveaux iPad est aussi beaucoup plus fine, ce qui permet à la nouvelle gamme d’afficher une finesse record (à peine 5 mm d’épaisseur !). Apple propose aussi une option de verre nano-texturé pour les dalles. Bref, la totale pour ce qui est LA grande nouveauté de ces modèles.

L’autre solution majeure, c’est la présence du processeur M4 et ses 28 milliards de transistors. l’iPad Pro 2024 a donc la primeur de la nouvelle génération de puce, et passe d’un bond du M2 au M4 ! La nouvelle puce bénéficie d’un processus de gravure en 3 nm de seconde génération et offre un gain de performances d’environ 50% par rapport au M2, grâce en soi rendu à ses 4 cœurs de CPU performances et 6 cœurs efficients (de CPU toujours). Le neural Engine qui intègre le M4 dispose de 16 coeurs et peut calculer 38 000 milliards opérations par seconde, soit 6 fois plus que la puce A11 (la première à disposer d’un NPU). Jamais avare d’auto-congratulations, Apple assure que sa puce M4 est tellement avancée avec son neural engine qu’elle serait même plus performante que n’importe quel PC spécialisé en IA ! Pour finir sur la partie processeur, le M4 affiche une amélioration de 20% sur les performances thermiques.

Côté applications, il y avait aussi une énorme surprise que l’on vous détaille dans cet article, soit l’arrivée de Final Cut Pro et Logic Pro 2 sur les iPad Pro OLED ! Les deux modèles sont aussi compatibles avec les nouveaux accessoires Magic Keyboard et Apple Pencil Pro.

L’iPad Pro pouces débute à 999 dollars et le modèle 13 pouces à 1299 dollars. 256 Go de stockage sont proposés par défaut avec des options de 512 Go, 1 To et 2 To. Les précommandes de l’iPad Pro sont ouvertes dès aujourd’hui et les deux modèles commenceront à être livrés dans le courant de la semaines prochaine.