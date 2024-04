Apple doit annoncer ses nouvelles tablettes, les iPad Pro OLED et iPad Air 6, mais il ne faut pas s’attendre à une keynote dédiée. Selon Digitimes, un tel rendez-vous est « peu probable ».

Mark Gurman, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, avait déjà suggéré qu’il n’y aurait pas de keynote pour les nouveaux iPad. Mais son information date de début mars, une période où les rumeurs annonçaient l’arrivée des iPad Pro OLED et iPad Air 6 pour la fin du même mois ou pour début avril. Les dernières fuites ont révélé que la sortie devrait plutôt se faire lors de la deuxième semaine du mois de mai.

Le retard s’expliquerait notamment par la production de l’écran OLED pour l’iPad Pro. La tâche ne serait pas simple, c’est pour cela qu’Apple et ses fournisseurs ont décidé de reporter la sortie.

Il est vrai qu’Apple aurait pu prévoir une keynote en mai, éventuellement pour annoncer d’autres produits en plus de ses nouvelles tablettes. Mais ce ne sera visiblement pas le cas. Il faudra se contenter d’un communiqué de presse pour découvrir les caractéristiques, les visuels, la date de sortie précise et les prix.

Les rumeurs disent que le nouvel iPad Pro aura un écran OLED, la puce M3, des bordures plus fines autour de l’écran et un modèle mat pour ce qui est de l’écran. Pour sa part, l’iPad Air 6 passera à la puce M2 et aura le droit à deux tailles d’écran. C’est la première fois que cette gamme sera déclinée en deux formats. On retrouvera un écran de 10,9 pouces et un autre de 12,9 pouces.

De nouveaux accessoires seront également de la partie, dont un clavier Magic Keyboard revu et une nouvelle version du stylet Apple Pencil.