Les iPad Pro OLED et iPad Air 6 étaient au départ annoncés pour arriver à la fin mars… puis en avril… et la nouvelle date évoquée est maintenant le mois de mai. On pourrait croire que les auteurs des rumeurs balancent des dates au hasard, jusqu’à tomber sur la bonne. Mais selon les fournisseurs d’Apple, il y a bel et bien eu des reports à plusieurs reprises.

Selon Digitimes, plusieurs fournisseurs taïwanais rapportent que la production en masse du capteur photo des nouveaux iPad a été reportée à plusieurs reprises par Apple. Ils évoquent eux aussi une arrivée dans le courant du mois de mai.

Une récente fuite a suggéré que les problèmes concernent surtout l’iPad Pro. Apple et ses fournisseurs rencontrent quelques difficultés pour produire l’écran OLED. Ce sera la première fois qu’un iPad aura un tel écran. Aussi, Apple finalise le développement d’iPadOS pour supporter ses nouvelles tablettes.

Pour rappel, l’actuel iPad Pro a vu le jour en octobre 2022 et l’iPad Air 5 est sorti en mars de la même année. Cela fait donc un moment maintenant qu’Apple n’a pas sorti de nouvelles tablettes. D’ailleurs, 2023 fut la première année où Apple n’a pas proposé de nouveaux iPad. Cela n’était jamais arrivé depuis 2010.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera deux nouveaux iPad Pro avec la particularité d’avoir un écran OLED. Il y aura également la puce M3 pour la puissance. Celle-ci est déjà présente dans plusieurs Mac.

Il y aura également le lancement de nouveaux iPad Air. L’une des particularités cette année est qu’Apple proposera deux tailles d’écrans, avec un modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2.