Ça se précise un peu plus pour la sortie des nouveaux iPad Pro OLED et iPad Air 6. Il faut s’attendre à ce que l’annonce par Apple se fasse à la fin de mars et que la commercialisation intervienne en avril.

Il y a quelques heures, le leaker Instant Digital a annoncé qu’Apple devrait faire des annonces le 26 mars en rapport avec les nouveaux iPad. Mais cela ne signifie pas que les tablettes seront disponibles immédiatement dans la foulée.

Selon l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans et bien renseigné au sujet d’Apple, la commercialisation des nouveaux iPad se fera seulement à compter d’avril. Cela rejoint une précédente information de Bloomberg, qui avait également annoncé une version spéciale d’iPadOS 17.4 destinée aux nouveaux iPad Pro et Air.

Si l’on en croit les rumeurs et autres fuites, Apple annoncera deux nouveaux iPad Pro avec la particularité d’avoir un écran OLED. Ce sera la première fois sur une tablette d’Apple. Il y aura également la puce M3 pour la puissance. Celle-ci est déjà présente dans plusieurs Mac. Côté accessoire, Apple prévoit un nouveau clavier Magic Keyboard.

Il y aura également le lancement de nouveaux iPad Air. L’une des particularités cette année est qu’Apple proposera deux tailles d’écrans, avec un modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2. Et pour les accessoires, il y aurait visiblement un nouvel Apple Pencil.