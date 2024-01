Le printemps 2024 sera l’occasion pour Apple d’annoncer ses nouveaux iPad Air et iPad Pro, ainsi que les MacBook Air avec la puce M3, selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. La sortie interviendrait donc en mars ou avril.

De nouveaux iPad et MacBook au printemps

Le nouvel iPad Pro est attendu pour être la première tablette d’Apple à avoir un écran OLED. On retrouverait les tailles de 11 et 13 pouces. L’OLED proposera une meilleure expérience visuelle, mais il faut s’attendre à ce que les prix soient en hausse par rapport à la génération actuelle. Quand on sait que le premier prix est de 1 069 euros pour la génération existante…

En outre, la tablette devrait avoir le droit à la puce M3 que l’on retrouve déjà dans certains Mac, ainsi que la charge sans fil MagSafe et un nouveau clavier Magic Keyboard.

Il y a ensuite le cas de l’iPad Air de sixième génération avec deux tailles d’écrans : 10,9 et 12,9 pouces. Ce sera la première fois que cette gamme aura deux formats. Côté caractéristiques, Apple proposerait la puce M2, le support du Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et du changement au niveau du bloc photo.

Enfin, Apple prépare les MacBook Air avec la puce M3. L’annonce au printemps concernerait aussi bien le modèle de 13 pouces que le modèle de 15 pouces. Pour le modèle M2, il y a d’abord eu l’annonce du modèle de 13 pouces. Il avait fallu attendre presque un an avant d’avoir son grand frère. Cette fois-ci, les deux seraient annoncés en même temps.