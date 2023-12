La charge MagSafe pourrait être de la partie avec l’iPad Pro de 2024, selon les dires de MacRumors. Le site dit avoir obtenu l’information auprès d’une source proche des entreprises qui fabriquent des aimants pour les produits Apple.

Charge MagSafe avec les iPad Pro 2024 ?

En 2021, Bloomberg a déclaré qu’Apple envisageait un dos en verre pour l’iPad Pro prévu pour la même année, afin de permettre la charge sans fil. Il était précisé qu’Apple testait un système MagSafe pour l’iPad Pro. Les tablettes qui ont vu le jour en 2022 n’ont pas proposé la charge sans fil, de dos en verre ou de changements de design notables. Mais il est possible qu’Apple ait reporté ces nouveautés à un lancement ultérieur.

Nous savons déjà que les iPad Pro de 2024 vont avoir un écran OLED et la surface sera un peu plus grande avec 11,1 et 13 pouces, contre 11 et 12,9 pouces sur les modèles existants. Apple pourrait donc en profiter pour revoir d’autres aspects des tablettes, avec notamment le support de la charge MagSafe.

Les détails complets ne sont pas encore connus, mais il est possible que les nouveaux iPad Pro puissent se recharger sans fil à 15 W grâce aux chargeurs Qi2. Ce serait plus lent qu’avec la charge filaire en USB-C, mais ce discours est également vrai pour les iPhone. Ce serait ainsi un moyen de proposer des choix aux utilisateurs.

MacRumors ajoute que le support du MagSafe pourrait par ailleurs faire référence à un chargeur magnétique de type Mac plutôt qu’à un chargeur magnétique de type iPhone. Apple travaille sur un Magic Keyboard en aluminium plus proche du Mac pour le lancement de l’iPad Pro en 2024, et les nouvelles tablettes utiliseront également les mêmes puces M3 que le MacBook Pro.