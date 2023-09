Apple va lancer l’année prochaine de nouveaux iPad Pro qui s’accompagneront par une nouvelle version du Magic Keyboard. Celle-ci aura le droit à un design revu, avec notamment de l’aluminium selon Mark Gurman de Bloomberg.

La semaine dernière, Gurman a déclaré que le nouveau Magic Keyboard aura le droit à un nouveau design et un trackpad plus large. Aujourd’hui, il annonce que l’accessoire donnera davantage l’impression d’avoir un ordinateur portable, puisque la zone autour du clavier lui-même sera en aluminium, comme les MacBook récents.

Cette nouvelle approche donnera à l’accessoire l’impression d’être un produit plus haut de gamme, dans le respect de l’esthétique du Mac. Le passage à l’aluminium confère également au clavier une structure plus robuste : l’ancienne version, plus légère, avait tendance à se plier et même à se déchirer sur les bords. Aussi, la coque extérieure du Magic Keyboard conservera le matériau de couverture du modèle actuel et on retrouvera toujours un port USB-C.

Peut-on s’attendre à une hausse de prix ? Ce n’est pas impossible au vu des changements et de l’arrivée de l’aluminium . L’actuel Magic Keyboard coûte tout de même 369€ chez Apple (ou 309€ chez Amazon). Il existe aussi le Keyboard Folio à 299€, mais ce modèle concerne uniquement l’iPad de 10e génération.

Concernant le nouvel iPad Pro, il a déjà été dit que la tablette aura le droit à un écran OLED et la puce M3 pour toujours plus de puissance. Il faut également s’attendre à un écran de 13 pouces au lieu de 12,9 pouces actuellement. Le modèle de 11 pouces ne changerait pas pour le coup.