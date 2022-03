L’analyste de Bloomberg Mark Gurman ne s’était pas trompé en annonçant qu’il n’y aurait pas de nouveaux iPad Pro présentés lors de la keynote Peek Performance. Ce même Gurman est retourné caresser sa boule de cristal (de cristal on a dit…) et nous assure que l’iPad Pro M2 sera bel et bien dévoilé cette année, à près près 19 mois après le lancement de l’iPad Pro 12,9 pouces équipé d’un processeur M1. Ce dernier avait été présenté le 20 avril 2021, ce qui signifie que l’iPad Pro M2 (sur les 2 tailles de dalle ?) devrait être commercialisé dans les eaux du mois de septembre.



Toujours selon Gurman, le nouvel iPad Pro M2 disposerait de la recharge sans fil MagSafe. Quant à la puce M2, il s’agirait d’un processeur à 8 cœurs (comme le M1), mais gravé cette fois à 4nm. La partie GPU (intégrée au SoC) devrait bénéficier de 9 et/ou 10 cœurs, contre 7 à 8 cœurs sur le M1 (puissance estimée de 2,5 tflops).