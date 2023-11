Ce 7 novembre 2023 marque la disponibilité de l’iMac M3, ainsi que des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max. Cela fait suite à une présentation par Apple le jour d’Halloween lors de sa keynote Scary Fast.

L’iMac n’évolue pas pour ce qui est du design. C’est la même chose que le précédent modèle de 2021. On retrouve toujours un écran 4,5K de 24 pouces et plusieurs coloris disponibles : bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve. La vraie différence a lieu sous le capot avec la présence de la puce M3, contre M1 sur le modèle précédent. La nouvelle puce est jusqu’à 40% plus rapide que la précédente.

L’iMac M3 débute à 1 599€. Il est possible de l’acheter sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez Amazon, la Fnac ou encore Boulanger.

Apple commercialise également les nouveaux MacBook Pro. Il y en a pour tous les goûts : puce M3, M3 Pro ou M3 Max. Les tests publiés hier ont montré que le modèle M3 Max est le plus intéressant au niveau des performances, puisqu’il est jusqu’à 50% plus rapide que le modèle M2 Max. Pour sa part, la puce M3 est 20% plus rapide que la puce M2, là où la puce M3 Pro est seulement 6% plus rapide que la M2 Pro.

L’achat des nouveaux MacBook Pro avec les puces M3 est possible dès maintenant à partir de 1 999€ sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty ou encore Cdiscount.