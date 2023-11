Après le nouvel iMac, place aux tests pour les nouveaux MacBook Pro avec les puces M3. Apple propose aussi bien la puce M3 (MacBook Pro de 14 pouces) que les modèles M3 Pro et M3 Max (MacBook Pro de 14 et 16 pouces).

Tests des MacBook Pro M3

Les benchmarks ont déjà révélé que la puce M3 est 20% plus rapide que la puce M2, là où la puce M3 Pro est seulement 6% plus rapide que la M2 Pro et le modèle M3 Max est jusqu’à 50% plus rapide que le modèle M2 Max et au même niveau que la puce M2 Ultra.

CNET compare le MacBook Pro M3 avec le modèle M3 Max. Le premier a mis un peu moins de 20 minutes pour importer (avec des corrections à l’importation) et créer simultanément des aperçus en pleine résolution d’environ 1 000 photos et vidéos RAW + JPEG. Avec le MacBook Pro M3 Max, cela a mis un peu moins de 9 minutes.

En parlant des performances, il est bon de noter qu’aussi bien le M2 Pro que le M3 Pro ont le droit à 12 cœurs. Mais le M2 Pro a huit cœurs performances et quatre cœurs efficients, là où le M3 Pro dispose de six cœurs performances et six cœurs efficients. De plus, la puce M3 Pro a une bande passante mémoire de 150 Go/s, contre 200 Go/s sur les modèles M1 et M2 équivalents, soit une baisse de 25%. Et dernière mauvaise nouvelle, le M3 Pro a un cœur en moins que le M2 Pro au niveau de la puce graphique (GPU).

D’autre part, Ars Technica note que la puce M3 Max est très bonne, en étant 50% plus rapide que la puce M1 Max sur la partie graphique. Le site ajoute avoir pu jouer sans aucun problème à Baldur’s Gate 3 avec tous les paramètres au maximum.

Un autre élément concernant le MacBook Pro en noir sidéral qui, selon Apple, limite au maximum les traces de doigts grâce à un nouveau procédé. Alors, discours marketing ou vraie promesse ? Selon The Independent, c’est vrai. « Quelle que soit la science, cela fonctionne vraiment. Les traces ne disparaissent peut-être pas complètement, mais elles sont très difficiles à repérer », indique le site.

MobileSyrup le rejoint. « Lorsque Apple en a parlé lors de sa keynote, j’ai pensé qu’il s’agissait d’une simple opération de marketing, mais à ma grande surprise, il a été difficile de faire apparaître la graisse sur le MacBook Pro M3 en noir sidéral que j’ai utilisé ces derniers jours ».

Aussi, le nouveau MacBook Pro propose un écran 20% plus lumineux selon Apple, en passant de 500 à 600 nits (en SDR). Pendant son test, Tom’s Hardware’s a constaté un pic à 563 nits. En basculant sur le HDR, ce fut 1 539 nits avec 40% de couverture de l’écran, contre 1 470 nits avec l’ancien modèle.

Vidéo de déballage et présentation

Prix et date de sortie

Les MacBook Pro avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max sont disponibles dès maintenant à l’achat sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez Amazon, la Fnac, Boulanger, Darty ou encore Cdiscount. Le premier prix est de 1 999€. Ceux qui ont commandé un modèle après la keynote recevront leur exemplaire dès demain.