Les tests sont arrivés pour le nouvel iMac équipé de la puce M3. Apple a annoncé son nouvel ordinateur tout-en-un à l’occasion de sa keynote Scary Fast qui a eu lieu le 31 octobre. De manière générale, les avis sont positifs.

Tests de l’iMac M3

Digital Trends note que le passage de la puce M1 (de l’ancien iMac) vers la puce M3 est notable. « Même si vous pensez que les changements de performances entre chaque génération ne sont pas très intéressants, le fait d’en sauter une se traduit par une différence notable », indique le site. Au test Cinebench R23, l’iMac M3 obtient un score en hausse de 20% avec un cœur et tous les cœurs du processeur. Pour encoder une vidéo en H.265/x265 avec HandBrake, l’iMac M3 est 27% plus rapide que le modèle M1. Concernant la puissance brute, un benchmark a déjà révélé que la puce M3 est jusqu’à 40% plus rapide que la puce M1 du précédent iMac.

Concernant le test Cinebench 2024, qui sollicite la partie graphique, c’est 35% plus performant que la puce M1 Pro. Pour le même test, c’est 20% plus rapide que le Mac mini avec la puce M2 Pro. Le nouveau système de cache dynamique (Dynamic Caching) d’Apple a donc bien aidé.

Pour sa part, Tom’s Hardware note que l’iMac M3 est très bon. Mais le site pointe du doigt quelques inconvénients. L’un d’entre eux est le fait qu’Apple propose 8 Go de RAM et 256 Go de stockage par défaut. Cela fait un peu tache en 2023, surtout quand l’on voit les prix qu’Apple demande pour augmenter la RAM et le stockage. Aussi, la présence de seulement deux ports USB-C sur le modèle de base est critiquée, tout comme le fait que le port Ethernet nécessite un supplément.

De son côté, TechRadar critique les accessoires, à savoir la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad. Apple n’a rien changé, on reste sur un port Lightning au lieu de basculer sur l’USB-C. Cela signifie aussi que les défauts existants sont toujours présents, comme le fait que la Magic Mouse ne peut pas être chargée en même temps qu’elle est utilisée.

TechCrunch est plus ou moins du même avis. Le site note qu’il serait temps qu’Apple bascule ses accessoires des Mac vers l’USB-C afin d’être raccord avec les autres produits.

Vidéos de déballage et présentation

Prix et date de sortie

Il est déjà possible de commander l’iMac M3 sur l’Apple Store en ligne, ainsi que chez Amazon, la Fnac ou encore Boulanger. Les premières livraisons auront lieu demain pour ceux qui ont commandé après la keynote. Le premier prix est de 1 599€.