L’iMac nouveau est arrivé, et si l’on ne peut pas parler de révolution, c’est à tout le moins une belle évolution. Forcément, le nouveau tout en un d’Apple dispose dorénavant de la puissance de la puce M3, ce qui lui permet d’être 4 fois plus rapide que le dernier iMac Intel ou 2 fois plus rapide que l’iMac équipé du M1. La bécane gagne aussi 24 Go de mémoire RAM unifiée ainsi que 6 haut parleurs de qualité et des micros de qualité studio (dixit Apple). Côté écran, rien ne change, on reste sur du 24 pouces en 4,5 K Retina Display. La caméra frontale est en Full HD (toujours pas de 4K) et le stockage peut grimper à 2 To. Le Bluetooth est à la norme 5,3 et on a aussi le droit au Wi-Fi 6E. Petit plus qui fait plaisir, le clavier et la souris prennent l’un des 7 coloris de cet iMac. Ton sur ton.

Au final, la fiche de speechs est loin d’être ridicule, ce qui fait même dire à Apple sans rougir que cet iMac est le meilleur tout-en-un du monde. La grande surprise finalement, c’est peut-être son tarif, qui ne bouge pas… aux États-Unis du moins. Il reste à 1299 dollars dans la configuration de base. En France, cela commence à 1599 euros, contre 1549 euros pour le modèle M2.