Le nouvel iMac est en approche, avec plusieurs indices suggérant qu’Apple l’annoncera à l’occasion de sa keynote Scary Fast prévue le 31 octobre à 1 heure du matin.

Si l’on en croit Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel iMac conservera le design général du modèle actuel. Celui-ci a vu le jour en avril 2021 et était différent du modèle précédent. Apple a changé le design général, a proposé plusieurs coloris, un écran de 24 pouces (contre 21,5 et 27 pouces auparavant) et a abandonné les processeurs Intel au profit de sa puce M1.

Il faudrait donc s’attendre au même design pour le nouveau modèle. Même les couleurs devraient être similaires. Le changement serait sous le capot avec la présence de la puce M3. Gurman affirme que la production de l’ordinateur tout-en-un a débuté il y a plusieurs mois maintenant, suggérant qu’Apple est prêt à le commercialiser.

Apple has been planning an M3 iMac for a while, with the machine going into production months ago. No other major changes other than the chip, but the stand’s internal design has been tweaked. I’d expect colors to remain similar. https://t.co/7nm7Zyq94b

— Mark Gurman (@markgurman) October 24, 2023