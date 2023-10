Il y a une surprise avec les accessoires qui accompagnent le nouvel iMac M3 : Apple reste sur un port Lightning pour sa souris Magic Mouse, son clavier Magic Keyboard et son Magic Trackpad. En effet, le groupe a décidé de ne pas passer à l’USB-C.

Une récente rumeur avait indiqué qu’Apple devrait profiter de sa keynote Scary Fast pour annoncer une Magic Mouse, un Magic Keyboard et un Magic Trackpad avec un port USB-C. Mais l’information était incorrecte comme nous pouvons le voir aujourd’hui. La souris incluse dans la boîte de l’iMac M3 est le modèle que l’on connaît depuis des années, à savoir celui où le charge se fait via le port Lightning qui est… en dessous. Il est donc impossible de charger la souris et l’utiliser en même temps.

Ce choix de rester au port Lightning sur les accessoires pour Mac est étonnant au vu des récents choix d’Apple. Le groupe a passé l’ensemble de ses iPhone 15 sur un port USB-C. Il l’avait déjà fait au niveau de ses iPad, de la télécommande pour l’Apple TV 4K, de la révision des AirPods Pro de deuxième génération ou encore de l’Apple Pencil. Pour la Magic Mouse, le Magic Keyboard et le Magic Trackpad, on reste sur du Lightning.

Il faut savoir qu’il reste peu de produits Apple avec un port Lightning. La liste comprend les AirPods standards, les AirPods Max et l’iPhone SE. Apple va devoir de toute façon faire un changement d’ici 2024 parce que la Commission européenne impose la présence du port USB-C sur les appareils électroniques.