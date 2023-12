Apple prépare de nouvelles versions du clavier Magic Keyboard, de la souris Magic Mouse et du Magic Trackpad avec un port USB-C au lieu du port Lightning. Et si l’on en croit une fuite, ce sera pour le printemps 2024.

Les accessoires Mac passeraient à l’USB-C en 2024

L’information vient d’Instant Digital, un leaker sur Weibo qui dispose souvent de bonnes informations au sujet des produits Apple. Il parle du port USB-C à la place du port Lightning sur les Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad, mais ne précise pas s’il aura d’autres changements au programme. Pour ce qui est du design général, il ne faudrait pas s’attendre à des changements, ou alors ils seront minimes. Le design des modèles existants remonte à 2015. On peut tout de même noter qu’Apple a lancé un Magic Keyboard avec Touch ID en 2021.

La vraie question va être de savoir si Apple va réellement conserver le design actuel de la Magic Mouse. Le port Lightning est placée sous la souris, ce qui empêche son utilisation pendant qu’elle se recharge. Il serait préférable qu’Apple mette le port USB-C à l’avant, mais cela impliquerait une modification du design.

Le port USB-C est déjà présent sur de nombreux produits Apple. On les retrouve sur tous les récents iPad et Mac. Il a également fait ses débuts sur iPhone avec les iPhone 15 et sur les AirPods avec la révision des AirPods Pro 2.

C’est par ailleurs l’occasion de rappeler qu’une récente rumeur a annoncé qu’Apple lancerait des MacBook Air M3 et de nouveaux iPad Pro/Air au début de 2024. Le lancement interviendrait en mars. Il faudrait donc s’attendre à ce que les versions USB-C des Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad soient aussi de la partie à la même période.