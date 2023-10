Nous savons déjà que la keynote Scary Fast d’Apple prévue le 31 octobre sera l’occasion d’avoir de nouveaux Mac, mais ils ne devraient pas être seuls. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple va également annoncer des accessoires USB-C.

Ainsi, la souris Magic Mouse, le clavier Magic Keyboard et le Magic Trackpad auraient le droit à de nouvelles versions qui abandonneraient le port Lightning au profit du port USB-C. On peut imaginer que le design du Magic Keyboard et du Magic Trackpad ne va pas évoluer. En revanche, Apple a un coup à jouer avec la Magic Mouse. Pour rappel, le modèle actuel a le port Lightning… sous la souris. De fait, il est impossible de l’utiliser pendant qu’elle est en train de se charger.

L’USB-C s’installe de plus en plus sur les produits Apple, à la suite d’une réglementation de l’Union européenne. Plusieurs Mac ont des ports USB-C. Les iPhone 15 ont également abandonné le port Lightning pour un port USB-C, tout comme la révision récente des AirPods Pro ou encore la télécommande de l’Apple TV 4K. Voilà donc maintenant que ce serait au tour des accessoires pour le Mac.

La keynote Scary Fast d’Apple aura lieu le 31 octobre à 1 heure du matin. Outre les Magic Mouse, Magic Keyboard et Magic Trackpad en USB-C, Apple annoncerait un iMac avec la puce M3 et des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max. Il n’y aurait cependant pas un nouveau MacBook Pro de 13 pouces.