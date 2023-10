Apple va annoncer de nouveaux Mac à l’occasion de sa keynote Scary Fast du 31 octobre, mais le MacBook de 13 pouces avec la puce M3 ne serait pas l’un d’entre eux, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Gurman avait noté que le stock de MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 était limité ces derniers temps du côté d’Apple, avec plusieurs semaines pour une livraison. Cela pouvait suggérer l’arrivée d’un nouveau modèle, surtout qu’Apple a programmé une keynote. Mais le modèle avec la puce M2 resterait en place et n’aurait pas encore le droit à son successeur.

Son successeur est toutefois en cours de développement, son nom de code est J504. Il est attendu pour embarquer la puce M3 et non une variante plus puissante comme la M3 Pro, M3 Max ou encore M3 Ultra.

Au vu de la situation, la keynote Scary Fast du 31 octobre devrait être l’occasion de découvrir le nouvel iMac avec la puce M3. Cette mise à niveau sera la bienvenue sachant que l’ordinateur tout-en-un existant avec la puce M1 remonte à avril 2021. Cela fait plus de 900 jours qu’il n’a pas connu un successeur, contrairement aux autres modèles de Mac qui ont notamment eu le droit à des variantes avec les puces M2.

Les deux autres modèles qui devraient être annoncés sont des MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3 Pro et M3 Max. Mais il n’y aura, visiblement, rien d’autre… à part de supposées annonces en lien avec les jeux vidéo.

La keynote Scary Fast d’Apple aura lieu le 31 octobre à 1 heure du matin (heure française).