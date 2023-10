Apple annoncera de nouveaux Mac lors de sa keynote Scary Fast le 31 octobre, mais la commercialisation n’interviendrait pas avant le 8 novembre si l’on en croit MacRumors.

Il est vrai que tout semble particulier pour cette keynote. L’horaire déjà. Apple a l’habitude de proposer des conférences à 19 heures (heure française). Mais ici, ce sera à 1 heure du matin (heure française). Pourquoi ce choix ? Personne ne sait pour le moment.

Concernant la commercialisation, Apple a l’habitude de mettre en vente ses produits le vendredi. Mais cette année, le 8 novembre correspond à un mercredi. Cela étant dit, c’est déjà arrivé dans le passé. En 2018 par exemple, Apple a organisé une keynote qui a eu lieu le 30 octobre et les iPad Pro annoncés à cette occasion ont été mis en vente le 7 novembre, à savoir un mercredi.

Cette keynote devrait être l’occasion d’avoir des annonces autour des Mac et rien d’autre, si l’on en croit les rumeurs. Il faudrait s’attendre à l’annonce de nouveaux MacBook Pro de 13, 14 et 16 pouces avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max. Apple en profiterait également pour annoncer un nouvel iMac équipé de la puce M3.

Aura-t-on d’autres surprises ? Rien ne le suggère, mais Apple peut bien évidemment nous surprendre.