Apple offre désormais la possibilité d’acheter le Magic Keyboard avec Touch ID. Ce clavier était jusqu’à présent réservé au nouvel iMac M1 et à l’achat de cet ordinateur tout-en-un.

Le Magic Keyboard avec Touch ID est disponible à l’achat aussi bien au format standard qu’au format avec le pavé numérique. Le premier coûte 159 euros et le second est disponible au tarif de 185 euros. Voici comment Apple présente son nouveau clavier :

Le Magic Keyboard avec Touch ID vous garantit une frappe d’un confort et d’une précision remarquables. Sans fil et rechargeable, il intègre une batterie longue durée et fonctionne environ un mois ou plus entre deux charges. Il s’associe automatiquement à votre Mac, pour que vous puissiez vous mettre au travail sans attendre. Et il est livré avec un câble tissé USB‑C vers Lightning qui vous permet de le jumeler et de le recharger en le branchant sur le port USB‑C de votre Mac.

Le gros point fort de ce clavier est Touch ID et donc le capteur d’empreintes. Il est possible de s’authentifier sur son Mac juste avec son doigt, plus besoin d’entrer un mot de passe. C’est également valide pour les applications qui demandent certains accès. Là encore, plus besoin d’entrer un mot de passe, l’empreinte fait le job. Idem pour valider un paiement Apple Pay.

Il est important de noter que l’usage de Touch ID avec le Magic Keyboard est réservé aux Mac ayant une puce M1. Si vous avez un Mac avec un processeur Intel, alors vous pourrez profiter du clavier normalement mais pas du capteur d’empreintes.