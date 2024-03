MacBook Air M3 : voici les tests et déballages

Les tests du nouveau MacBook Air avec la puce M3 sont arrivés et sont sans surprise positifs. « Sans surprise » parce qu’il s’agit d’une révision assez légère par rapport au précédent modèle M2 et que celui-ci avait eu de bons retours.

Tests du MacBook Air M3

Six Colors a réalisé un benchmark de la puce M3 du nouveau MacBook Air. Il n’y a aucune surprise ici sachant que la puce est déjà présente dans le MacBook Pro et qu’il y avait déjà eu des tests. Le gain est de 20% au niveau du processeur par rapport au M2. À noter que le M3 propose le ray tracing accéléré par le matériel pour un meilleur rendu graphique dans les jeux, ainsi que le décodage du codec vidéo AV1.

Une nouveauté intéressante est qu’il est possible d’utiliser deux écrans externes avec le capot fermé du MacBook Air. CNET explique :

Avec les MacBook Air M3, vous pouvez connecter deux écrans externes directement aux ports USB-C Thunderbolt, qui alimenteront également le MacBook. Cependant, l’écran du MacBook Air est sacrifié : le capot doit être fermé pour alimenter les deux moniteurs externes. À première vue, cela ne semble pas poser de problème, sauf si vous utilisez généralement le clavier et le trackpad de votre ordinateur portable lorsque vous travaillez sur un écran externe. Pour moi, le plus gros problème est la perte de Touch ID sur le clavier du MacBook Air. Vous pouvez simplement ouvrir et fermer le capot pour utiliser Touch ID, mais j’utilise le mien tellement souvent pendant la journée que cela deviendrait vite ennuyeux. La meilleure option est d’acheter le Magic Keyboard d’Apple avec Touch ID et, tant qu’à faire, un Magic Trackpad ou une Magic Mouse pour compléter le tout.

D’autre part, Apple vante le fait que son MacBook Air résiste mieux aux traces de doigt pour ceux qui choisissent le coloris minuit. TheStreet donne son avis :

Jusqu’à présent, il est clair que l’anodisation bloque la plupart des traces de doigt, et le M3 est plus beau qu’un M2 en couleur minuit. Cependant, minuit est un coloris qui bloque difficilement toutes les traces, et j’en vois encore, en particulier sur les boîtiers supérieur et inférieur du 15 pouces. Cela dit, à l’intérieur, autour du clavier et sur ou en dehors du trackpad, il fait un très bon travail pour les bloquer.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve le support du Wi-Fi 6E pour toujours plus de vitesse et de meilleurs micros pour améliorer la clarté de la voix.

Prix et date de sortie

Le MacBook Air M3 est déjà disponible en précommande à partir de 1 299 euros. La commercialisation aura lieu dès demain. Voici les liens pour commander :