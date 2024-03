Apple annonce aujourd’hui ses nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces qui embarquent la puce M3. Celle-ci avait fait ses débuts en octobre dernier avec d’autres modèles de Mac.

Annonce du MacBook Air M3

Apple liste les éléments suivants pour vanter sa puce M3 du MacBook Air :

Des jeux comme No Man’s Sky sont jusqu’à 60% plus rapides que le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M1.

L’amélioration d’une image avec de l’IA à l’aide de la fonction Super Resolution de Photomator est jusqu’à 40% plus rapide que le modèle 13 pouces doté de la puce M1, et jusqu’à 15 fois plus rapide pour les clients qui ne sont pas passés à un Mac Apple Silicon.

Le travail sur les feuilles de calcul Excel est jusqu’à 35% plus rapide que sur le modèle 13 pouces équipé de la puce M1, et jusqu’à 3 fois plus rapide pour les clients qui n’ont pas effectué de mise à niveau vers un Mac Apple Silicon.

Le montage vidéo dans Final Cut Pro est jusqu’à 60% plus rapide que le modèle 13 pouces doté de la puce M1, et jusqu’à 13 fois plus rapide pour les clients qui n’ont pas effectué de mise à niveau vers un Mac Apple Silicon.

Par rapport à un ordinateur portable PC équipé d’un processeur Intel Core i7, le MacBook Air offre des performances jusqu’à deux fois plus rapides, une navigation sur le Web jusqu’à 50% plus rapide et une autonomie jusqu’à 40% plus longue.

Toujours au sujet de la puce M3, on retrouve un moteur de décodage pour le codec AV1 qui permet de lire des vidéos en taille réduite, mais avec malgré tout une bonne qualité visuelle. Apple met en avant le fait que l’AV1 commence à être utilisé par les services de streaming.

Outre la puce M3, le nouveau MacBook Air bénéficie du Wi-Fi 6E, des modes d’isolation vocale et de micro à large spectre, ainsi que d’une meilleure clarté vocale lors des appels audio et vidéo. Il prend également en charge jusqu’à deux écrans externes lorsque l’ordinateur portable est fermé, contre un seul écran externe sur les précédents modèles Apple Silicon.

Prix et disponibilité

Le nouveau MacBook Air M3 est disponible à partir de 1 299 euros. Pour ce prix, on retrouve le modèle de base en 13 pouces avec le CPU (processeur) à 8 cœurs, le GPU (puce graphique) à 8 cœurs, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, Neural Engine de 16 cœurs, le port de charge MagSafe 3 et deux ports Thunderbolt/USB 4. Apple permet de passer sur un modèle avec 10 cœurs pour le GPU, jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage.

En ce qui concerne le modèle de 15 pouces, le premier prix est de 1 599 euros. On retrouve ici le CPU à 8 cœurs, le GPU à 10 cœurs et 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Là encore, il est possible d’avoir jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. Pour ceux qui veulent se faire plaisir avec toutes les options, on atteint le prix de 2 979 euros.

Le MacBook Air M3 est proposé avec les coloris minuit, lumière stellaire, gris sidéral et argent. La commande se fait dès maintenant sur l’Apple Store en ligne, avec les premières livraisons qui auront lieu vendredi.