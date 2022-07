Les tests du MacBook Air M2 sont arrivés et tout le monde s’accorde à dire qu’il s’agit globalement d’un très bon ordinateur portable. Tout n’est pas parfait, mais la machine devrait satisfaire un grand nombre d’utilisateurs.

Les tests du MacBook Air M2

Pour Engadget, le MacBook Air M2 est le « Mac presque parfait d’Apple ». Le site note que l’ordinateur est fin et léger, tout en ayant un écran plus grand de meilleure qualité, de bons haut-parleurs et MagSafe. Aussi, il est plus rapide que le modèle M1. « Apple a établi une nouvelle norme pour les ultraportables », indique le site.

Du côté de The Verge, on estime que ce modèle est « un succès sur pratiquement tous les plans », reprenant les mêmes termes qu’Engadget et ajoutant que la webcam est bien meilleure. Mais à l’arrivée, le site conseille à ceux qui ont un ancien PC/MacBook et qui veulent passer sur un modèle récent de peut-être se tourner vers le MacBook Air M1 parce qu’il est moins cher et propose toujours de très bonnes performances. En effet, Apple a revu les prix à la hausse pour le modèle M2.

Webcam MacBook Air M2 vs M1

Six Colors a réalisé des benchmarks et la puce M2 du nouveau Mac portable est 11% plus rapide avec un cœur du processeur et 18% plus rapide avec tous les cœurs en comparaison avec la puce M1.

Pour TechCrunch, un point positif est l’autonomie qui est très bonne. Le site a pu tenir 17 heures en lecture vidéo via l’application Apple TV et la luminosité à 50%.

Le point négatif concerne le SSD. Ceux qui prennent le modèle avec 256 Go auront une vitesse d’écriture et de lecture deux fois moins rapides que le MacBook Air M1 équivalent. Cela s’explique par la présence d’un seul module de mémoire flash pour le modèle de 256 Go. En comparaison, il y a deux modules (128 Go x 2) sur le modèle M1. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances.

Apple se défend à ce sujet, bien que les tests en conditions réelles ne vont pas dans le même sens que son discours :

Grâce à l’augmentation des performances de M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac équipés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à densité plus élevée qui permet d’obtenir un stockage de 256 Go à l’aide d’une seule puce. Si les benchmarks du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur la puce M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Vidéos de prise en main

Prix et date de sortie

Apple a lancé la semaine dernière les précommandes du MacBook Air M2. L’ordinateur portable sera disponible dès demain à l’achat à partir de 1 499 euros. Ce sera disponible chez Apple et chez les revendeurs :