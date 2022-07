Comme prévu, Apple ouvre aujourd’hui les précommandes pour le nouveau MacBook Air qui dispose de la puce M2. Cet ordinateur portable a été annoncé au début du mois de juin lors de la WWDC avec le MacBook Pro de 13 pouces. Celui-ci est déjà disponible à l’achat.

Le nouveau MacBook Air change de design par rapport au modèle précédent avec un écran un peu plus grand (13,6 pouces contre 13,3 pouces auparavant), une définition de 2 560 x 1 664 pixels, la puce M2, jusqu’à 24 Go de RAM, jusqu’à 2 To de stockage et toujours Touch ID. Pour ce qui est de la puce M2, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine.

Le MacBook Air avec la puce M2 débute à 1 499 euros pour le modèle de base avec 8 cœurs de GPU et 256 Go de stockage. Le modèle suivant voit son prix être de 1 849 euros avec 10 cœurs de GPU et 512 Go de stockage. Le modèle le plus cher avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage coûte 2 999 euros.

Les précommandes de l’ordinateur portable sont disponibles dès maintenant sur l’Apple Store en ligne et le sont aussi (ou le seront bientôt) chez les revendeurs suivants :