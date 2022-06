Ce 24 juin marque la disponibilité du MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2. Apple l’a annoncé au début du mois lors de la keynote d’ouverture de la WWDC et a ouvert les précommandes la semaine dernière. Aujourd’hui ont lieu les premières livraisons et la possibilité de l’acheter dans différentes boutiques.

Le nouveau MacBook Pro de 13 pouces dispose de la puce M2… et c’est tout. Apple n’a pas changé le design par rapport au modèle précédent et il y a toujours la Touch Bar au-dessus du clavier. Pour ce qui est de la puce M2, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine. La puce permet aussi d’avoir jusqu’à 24 Go de RAM, contre 16 Go avec le précédent modèle. Et pour ceux qui veulent du stockage, Apple propose jusqu’à 2 To en option.

Les premiers tests de ce Mac portable indiquent que la machine est bonne dans l’ensemble, mais tout le monde s’accorde à dire qu’il est probablement plus intéressant d’attendre le MacBook Air avec la puce M2 (qui arrivera en juillet). Celui-ci change de design et n’a pas de ventilateur. Il devrait être plus intéressant que le MacBook Pro.

Le MacBook Pro M2 est disponible à l’achat chez Apple et se veut aussi chez les revendeurs suivants dès 1 599 euros :