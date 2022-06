Comme prévu, le MacBook Pro de 13 pouces avec la nouvelle puce M2 est désormais disponible en précommande. Apple a annoncé cet ordinateur portable le 6 juin dernier lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2022.

Apple avait auparavant annoncé que le MacBook Pro M2 serait disponible en juillet, mais ce sera finalement plus tôt. Les précommandes sont lancées aujourd’hui et les premières livraisons auront lieu le 24 juin prochain. En revanche, le MacBook Air M2 (lui aussi annoncé lors de la keynote) ne sera pas disponible avant juillet, cela ne bouge pas pour ce modèle.

Le nouveau MacBook Pro de 13 pouces dispose de la puce M2… et c’est tout. Apple n’a pas changé le design par rapport au modèle précédent et il y a toujours la Touch Bar au-dessus du clavier. Pour ce qui est de la puce M2, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine. La puce permet aussi d’avoir jusqu’à 24 Go de RAM, contre 16 Go avec le précédent modèle. Et pour ceux qui veulent du stockage, Apple propose jusqu’à 2 To en option.

Le premier prix pour le MacBook Pro M2 est de 1 599 euros. Cela concerne le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a aussi un modèle à 1 829 euros avec 512 Go de stockage. Et pour ceux qui veulent 24 Go de RAM et 2 To de stockage, le tarif est 2 979 euros.

L’ordinateur est disponible à l’achat chez Apple et se veut aussi (ou le sera bientôt) chez les revendeurs suivants :