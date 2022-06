Après une telle présentation sur la puissance de la M2, petite dernière des ingénieurs Apple, il aurait été dommage de ne pas illustrer sa puissance dans de nouvelles machines. C’est pourquoi la firme nous présente ses deux nouveaux ordinateurs.

On commence donc par le MacBook Air, première machine à sortir avec la M2. Totalement revu, son design a été pensé et conçu autour de la M2. Et ce nouveau design permet une réduction de 20% de son volume, par rapport aux précédents Air. Avec 11.3mm d’épaisseur et 1.2 kilos, cette version du MacBook Air mise encore et toujours sur le côté portatif de l’appareil.

Côté fonctions, on retrouve le MagSafe et deux ports Thunderbolt, ainsi qu’un jack à haute impédance. Un nouveau système permet une caméra à 1080p avec une résolution améliorée, et des performances en luminosité basse bien meilleures que sur le précédent modèle. Le sound system à quatre enceintes est situé entre le clavier et l’écran, de même que le micro.

L’écran, justement, est équipé en Liquid Retina, avec une petite encoche en haut. Il s’agit d’une version en 13.6 pouces, avec des bordures plus fines qu’auparavant. Un bel écran qui ne sera pas gâché, puisque les performances d’édition vidéo sont présentées comme étant 20% plus rapides que la concurrence, et 38% plus rapides que le précédent MacBook Air M1.

Enfin, la machine sera chargée en fast charge (50% en une demi-heure) grâce à deux ports USB-C, pour une autonomie estimée à 18h pour de la vidéo, le tout avec un système de refroidissement sans ventilateurs, et donc plus silencieux.

Mais ce n’est pas tout : Apple propose également le MacBook Pro 13 pouces pour illustrer la puissance de sa nouvelle puce. On nous promet ici jusqu’à 24GB de mémoire partagée, avec un système de refroidissement actif supposé maintenir des performances optimales. Ici, on parlerait plutôt d’une vingtaine d’heures d’autonomie. On remarque également que contrairement au modèle Air, la Touch Bar est de la partie.

Le nouveau MacBook Air est proposé à partir de 1199$, contre 1299$ pour le MacBook Pro. Ils seront tous les deux en vente à partir du mois prochain, tandis que le MacBook Air M1 reste en vente pour 999$.