Apple annonce que le nouveau MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 sera proposé en précommande le 17 juin dès 14 heures (heure française) et disponible le 24 juin. L’ordinateur portable a été annoncé lors de la keynote d’ouverture de la WWDC, tout comme la nouvelle puce.

Le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 débute à 1 599 euros. Pour ce prix, vous avez le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Le modèle avec deux fois plus de stockage, soit 512 Go, débute à 1 829 euros. Il est possible de prendre des options selon ses envies : jusqu’à 24 Go de RAM et jusqu’à 2 To de stockage. Le Mac portable le plus cher avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage coûte 2 979 euros.

On notera au passage que la machine arrivera plus tôt que prévu. Lors de son annonce, Apple avait évoqué une arrivée en juillet. Aujourd’hui, le groupe fait savoir que les premières livraisons auront lieu le 24 juin.

Un autre élément notable est le MacBook Air avec la puce M2 : où est-il ? Apple ne donne pas de nouvelles informations aujourd’hui. Lors de la présentation à la keynote d’ouverture de la WWDC 2022, Apple avait annoncé une disponibilité en juillet. Il semblerait que ce créneau soit d’actualité et il faut donc attendre avant de pouvoir commander ce modèle.