On l’attendait de pied ferme, la voici : la M2, nouvelle puce majeure d’Apple, représente un progrès notable dans le hardware de la firme. Avec cette nouvelle génération Apple Silicon, l’entreprise espère taper fort. Avec 25% de transistors supplémentaires par rapport à la version précédente, soit plus de 20 milliards, les performances devraient être au rendez-vous : jusqu’à 100GB/s de mémoire partagée, soit 50% de plus que la M1, avec un support 24GB de mémoire LPDDR5.

Des progrès ont également été faits en ce qui concerne l’efficacité et la consommation de la bête. On nous annonce ainsi l’équivalent de 87% de performances de pointe d’un PC à 12 coeurs, pour seulement 25% de la consommation. Côté GPU, deux coeurs supplémentaires ont été ajoutés par rapport à la version précédente, pour atteindre une machine 10-core powered. Apple a ensuite présenté différentes statistiques, comme à son habitude, pour vanter les performances de la M2, ainsi que des feature de la puce :

Décodage/encodage ProRes

Décodage/Encodage vidéo

8KH264, HEVC, PRORES

Processeur 18% plus rapide

Neural Engine à 16 coeurs 40% plus rapide

15.8 trillions d’opérations par seconde

Sur le papier, on se retrouve donc avec une nouvelle mouture toujours plus puissante, et brillante à tous les niveaux. Reste maintenant à voir les machines qui viendront équipées de cette nouvelle puce.