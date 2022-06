Apple a profité de la keynote de la WWDC 2022 pour annonce de nouveaux MacBook Air et MacBook Pro qui ont la puce M2. Nous connaissons maintenant les prix en euros et il y a une hausse par rapport à la génération précédente. C’est du moins le cas en Europe, le prix ne change pas aux États-Unis.

Prix du MacBook Air M2

Le MacBook Air avec la puce M2 débute à 1 499 euros, contre 1 199 euros pour le modèle précédent avec la puce M1. On parle tout de même d’une hausse de prix de 25% d’une génération à l’autre. Certes, le nouveau modèle change de design et se veut un peu plus puissant (+18% de gain), mais la différence de prix semble difficile à justifier.

Le modèle à 1 499€ inclut la puce M2 avec 8 cœurs de CPU (processeur) et 8 cœurs de GPU (cœurs graphiques), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle avec la puce M2 ayant 8 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU, 8 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 1 849 euros. Et pour ceux qui veulent se faire plaisir avec 24 Go de RAM et 2 To de stockage, le prix est de 2 999 euros.

Prix du MacBook Pro M2 de 13 pouces

Du côté du MacBook Pro de 13 pouces, le premier modèle avec la puce M2 (8 cœurs de CPU et 10 cœurs de GPU), 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 1 599 euros. Là encore, il y a une hausse par rapport à la génération précédente où le premier prix était de 1 449 euros.

Il existe aussi une variante avec 512 Go de stockage au prix de 1 829 euros. Et si on choisit toutes les options (24 Go de RAM, 2 To de stockage), le prix passe à 2 979 euros.

Les deux MacBook Air et MacBook Pro avec la puce M2 seront disponibles à l’achat en juillet. Apple ne donne pas encore un jour précis.