Les premiers sont arrivés pour le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2. Apple commercialisera ce modèle dès vendredi, les précommandes étant en place depuis quelques jours. Alors, bon ordinateur portable ?

Tests du MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2

Il faut savoir que le nouveau MacBook Pro de 13 pouces, annoncé par Apple à la keynote d’ouverture de la WWDC, dispose d’un seul changement par rapport à son prédécesseur : la puce M2. Les tests vont donc être rapides et uniquement se concentrer sur les performances puisque le reste de la machine est identique.

Les benchmarks réalisés montrent que la puce M2 est effectivement entre 18 et 20% plus rapide que la puce M1 du précédent modèle. Officiellement, Apple annonce un gain de performances de l’ordre de 18% pour la partie CPU (processeur), 35% pour la partie GPU (graphiques) et 40% pour le Neural Engine. La puce permet aussi d’avoir jusqu’à 24 Go de RAM, contre 16 Go avec le précédent modèle. Et pour ceux qui veulent du stockage, Apple propose jusqu’à 2 To en option.

Dans son test, The Verge dit que la puce M2 bat bien la puce M1. Le site dit que la différence se ressent surtout au niveau des performances graphiques. De plus, la puce bat aussi la M1 Pro des MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Mais c’est uniquement vrai pour le test avec un cœur du processeur. Si l’on prend tous les cœurs, la M1 Pro reste meilleure.

Six Colors a obtenu les mêmes résultats entre la M1 et la M2. Cela s’explique notamment parce que la première est basée sur la puce A14 d’Apple (celle que l’on retrouve dans les iPhone 12), là où la seconde est basée sur la puce A15 (celle que l’on retrouve dans les iPhone 13). Aussi, la mémoire est plus rapide avec la nouvelle puce.

De manière collégiale, les différents tests publiés s’accordent à dire que le MacBook Pro M2 est bon, mais ils conseillent tout de même d’attendre le MacBook Air M2. Pour le coup, ce modèle (qui arrivera en juillet) aura le droit à un nouveau design et pas de ventilateur. Il devrait être plus intéressant que le MacBook Pro.

