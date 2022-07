C’était dans l’air depuis quelques heures et c’est désormais confirmé : Apple annonce officiellement que les précommandes pour le MacBook Air M2 seront ouvertes le 8 juillet, les livraisons démarrant quant à elles le 15 juillet. Le MacBook Air M2 sera disponible en 2 configurations, soit un modèle avec GPU 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage pour 1499 euros (ou 1384 tarif éducation) et un modèle avec GPU 10 cœurs, 8 Go de RAM et 512 Go de capacité de stockage pour 1849 euros.

A noter qu’il est possible de monter la capacité en RAM à 16 Go (+230 euros) ou 24 Go (460 euros), ce qui fera aussi grimper la note finale. Ceux qui souhaitent disposer de 1 To de stockage devront débourser 460 euros supplémentaires, et il en coûtera 920 euros (!) pour 2 To. Bénéficiant d’un bien meilleur rapport qualité prix que le MacBook Pro 13 pouces M2, ce MacBook Air 2 pourrait bien être la vedette de cet été et de la rentrée à venir. Reste à savoir si Apple dispose de stocks suffisants pour répondre à la (probable) forte demande…