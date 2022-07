Mauvaise nouvelle pour le MacBook Air M2 avec celui-ci qui dispose d’un SSD de 256 Go plus lent que celui du modèle M1. Le MacBook Pro M2, disponible à l’achat depuis peu, est dans la même situation.

Avec le MacBook Air M2, Apple propose un seul module de mémoire flash pour le modèle de 256 Go. En comparaison, il y a deux modules (128 Go x 2) sur le modèle M1. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances.

Dans le cas du MacBook Pro, la vitesse de lecture et d’écriture du SSD du MacBook Pro M2 est environ de 1 450 Mo/s. C’est environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture que la génération précédente. Cela joue naturellement sur l’usage au quotidien et le scénario va être similaire avec le MacBook Air.

Apple a tenu à réagir à ce sujet auprès de The Verge :

Grâce à l’augmentation des performances de la puce M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac équipés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à densité plus élevée qui permet d’obtenir un stockage de 256 Go à l’aide d’une seule puce. Si les benchmarks du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur la puce M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Ce discours est pour le coup surprenant car les tests en conditions réelles ont justement montré qu’il y a bel et bien un impact sur les performances. Aussi, il est bon de noter que les modèles avec davantage de stockage ne sont pas concernés par la baisse en vitesse d’écriture et de lecture.

À l’arrivée, s’il vous faut la meilleure vitesse, prenez au moins le MacBook Air/Pro M2 avec 512 Go de stockage. Cela implique malheureusement une hausse de prix…