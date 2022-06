Le MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M2 dispose d’un SSD qui est plus lent que le modèle précédent avec la puce M1. Cela concerne du moins l’ordinateur portable de base, à savoir celui à 1 599 euros avec 256 Go de stockage.

Un SSD plus lent sur le MacBook Pro M2 de base

Les chaînes YouTube Max Tech et Created Tech ont fait des tests avec l’application Blackmagic Disk Speed Test et il en resort que la vitesse de lecture et d’écriture du SSD du MacBook Pro M2 est environ de 1 450 Mo/s. C’est environ 50% plus lent en lecture et environ 30% plus lent en écriture par rapport au MacBook Pro de 13 pouces avec la puce M1 et 256 Go de stockage.

Voici le détail :

MacBook Pro M1 en lecture : 2 900 Mo/s

MacBook Pro M2 en lecture : 1 450 Mo/s

MacBook Pro M1 en écriture : 2 215 Mo/s

MacBook Pro M2 en écriture : 1 463 Mo/s

Comment expliquer ce phénomène ? Il semblerait que ce soit lié à un changement interne. Un démontage du MacBook Pro M2 montre qu’il y a un seul module de mémoire flash pour le modèle de 256 Go. En comparaison, il y a deux modules (128 Go x 2) sur le modèle M1. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances.

A priori, les modèles avec 512 Go de stockage et plus ne sont pas concernés par la baisse de vitesse en lecture et en écriture. Un test avec un modèle de 512 Go montre que les résultats sont similaires à ceux du modèle M1 équivalent. Vous l’avez donc compris : si vous transférez régulièrement des fichiers (lourds), il est conseillé de prendre au moins le modèle avec 512 Go. Le prix passe alors à 1 829 euros.

Mais pourquoi aucun des tests publiés n’a-t-il fait mention de cette baisse ? La raison est simple : Apple a prêté aux médias des MacBook Pro M2 avec 1 To de stockage. Les testeurs n’ont donc pas constaté de baisses particulières puisque leurs modèles n’étaient pas concernés.