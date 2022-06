Hier, nous avons vu que le MacBook Pro M2 de base avec 256 Go de stockage était plus lent que le modèle précédent avec la puce M1, ce qui peut surprendre. Aujourd’hui, une vidéo montre ce que ça donne en conditions réelles.

Des performances en retrait avec le MacBook Pro M2

La chaîne YouTube Max Tech a fait des tests avec le MacBook Pro équipé de la puce M2, avec un MacBook Pro M1 à côté. Il se trouve que ce dernier s’en sort mieux, alors qu’il s’agit de la génération précédente. Dans les deux cas, il y a 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.

On retrouve plusieurs tests d’utilisation impliquant Photoshop, Lightroom, Final Cut Pro, le multitâche et les transferts de fichiers. Dans un test de RAM pour comparer le multitâche, le MacBook Pro M1 charge systématiquement le contenu plus rapidement avec plusieurs applications ouvertes. Dans un test d’exportation de 50 images dans Lightroom avec d’autres applications ouvertes, le MacBook Pro M1 est là aussi plus rapide que le modèle M2. Il a pu exporter 50 images en 3 minutes et 36 secondes, tandis que le M2 a mis 4 minutes et 12 secondes.

Dans ces tests, les 8 Go de RAM sont utilisés par divers processus, l’ordinateur portable utilisant le SSD comme mémoire virtuelle. La permutation de la mémoire virtuelle entraîne un ralentissement général des performances du système.

Un changement en interne

Les benchmarks d’hier indiquaient les données suivantes :

MacBook Pro M1 en lecture : 2 900 Mo/s

MacBook Pro M2 en lecture : 1 450 Mo/s

MacBook Pro M1 en écriture : 2 215 Mo/s

MacBook Pro M2 en écriture : 1 463 Mo/s

La raison de la baisse semble s’expliquer par les composants. Un démontage du MacBook Pro M2 montre qu’il y a un seul module de mémoire flash pour le modèle de 256 Go. En comparaison, il y a deux modules (128 Go x 2) sur le modèle M1. Les puces NAND multiples permettent des vitesses plus élevées en parallèle, ce qui joue sur les performances.

Si vous voulez un MacBook Pro M2 avec de bonnes performances, il est conseillé de prendre le modèle avec au moins 512 Go de stockage. Mais cela implique un prix de départ de 1 829 euros, contre 1 599 euros pour le modèle avec 256 Go.