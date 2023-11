Les premiers benchmarks ont fait leur apparition concernant la puce M3 d’Apple qui a fait ses débuts dans les nouveaux MacBook Pro et iMac. C’est l’occasion de voir les gains de performances.

Les premiers résultats concernent uniquement la puce M3, et non les modèles M3 Pro et M3 Max. Le score avec un cœur du processeur est en moyenne autour de 3 000. Avec tous les cœurs sollicités, le score est en moyenne de 11 700. En comparaison, la puce M2 des Mac existants obtient respectivement 2 600 et 9 700. On est donc sur un gain de 15,38% avec un cœur et de 20,62% avec tous les cœurs. C’est raccord avec le discours d’Apple qui parle d’un gain jusqu’à 20% entre la génération précédente et la nouvelle.

Il n’est pas précisé exactement quelle est la machine utilisée pour les premiers benchmarks de la puce M3. Il est seulement indiqué qu’il s’agit d’un modèle Mac15,3. A priori, ce serait le MacBook Pro de 14 pouces, mais cela reste à confirmer.

Pour rappel, Apple a annoncé ses nouveaux MacBook Pro et iMac, avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max, lors de sa keynote Scary Fast qui a eu lieu dans la nuit du 30 au 31 octobre. La puce M3 de base embarque 8 cœurs pour le processeur (CPU), 10 cœurs pour la partie graphique (GPU) et jusqu’à 24 Go de RAM.