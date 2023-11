Un benchmark a fait son apparition pour la puce M3 Pro d’Apple que l’on retrouve dans les nouveaux Mac et il y a une déception au niveau des performances parce que l’amélioration est légère par rapport au M2 Pro.

Petit gain de performances pour l’Apple M3 Pro

Le benchmark montre que le M3 Pro a été testé avec un Mac15,6, ce qui correspond au nouveau MacBook Pro de 14 pouces. Le score avec un cœur du processeur est de 3 035. En prenant tous les cœurs, le score est de 15 173. Ainsi, le M3 Pro est 14% plus rapide que le M2 Pro avec un cœur du processeur, mais seulement 6% plus performant avec tous les cœurs. Ce sont ces cœurs qui sont sollicités par les tâches et les applications les plus exigeantes.

Il faut savoir qu’Apple a opéré à un changement cette année. Aussi bien le M2 Pro que le M3 Pro ont le droit à 12 cœurs. Mais le M2 Pro a huit cœurs performances et quatre cœurs efficients, là où le M3 Pro dispose de six cœurs performances et six cœurs efficients. Cela se ressent dans le benchmark, bien que la nouvelle puce dispose d’un processus de gravure en 3 nm contre 5 nm auparavant.

Ce n’est pas la seule différence en réalité. En effet, la puce M3 Pro a une bande passante mémoire de 150 Go/s, contre 200 Go/s sur les modèles M1 et M2 équivalents, soit une baisse de 25%. Et les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque le M3 Pro a un cœur en moins que le M2 Pro au niveau de la puce graphique (GPU).

Nous avons déjà eu le droit aux benchmarks pour les M3 et M3 Max. Pour la première, le gain est de 20% par rapport au M2. Et pour la seconde, le gain est de 45% par rapport au M2 Max. Dans le cas du M3 Pro, c’est donc un gain de 6% par rapport au M2 Pro. Quant au M1 Pro, le gain est de 20%.