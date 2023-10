Apple a officialisé ses puces M3, M3 Pro et M3 Max lors de la keynote Scary Fast, et bien qu’elles proposent des performances supérieurs aux équivalents M1 et M2, il y a des déceptions sur le nombre de cœurs et la bande passante mémoire.

La puce M3 Pro comprend 12 cœurs au niveau du processeur (CPU), dont 6 cœurs performances et 6 cœurs efficients. C’est un changement par rapport à la puce M2 Pro qui avait aussi 12 cœurs, mais 8 cœurs performances et 4 cœurs efficients. Il y a également un changement au niveau de la partie graphique (GPU) avec 18 cœurs sur la puce M3 Pro, contre 19 cœurs sur la puce M2 Pro.

D’autre part, le Neural Engine est un peu décevant par rapport à la puce A17 Pro des iPhone 15 Pro, qui elle aussi a un processus de gravure en 3 nm. Il dispose de 16 cœurs pouvant réaliser plus de 18 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS). En comparaison, l’A17 Pro, là aussi avec 16 cœurs, peut réaliser 35 000 milliards d’opérations par seconde.

La déception ne s’arrête pas là puisque la bande passante mémoire a diminué. La bande passante mémoire de la puce M3 Pro est de 150 Go/s. En comparaison, c’était 200 Go/s avec les puces M1 Pro et M2 Pro, ce qui représente cette fois-ci une baisse de 25%. D’ailleurs, une variante de la puce M3 Max atteint 300 Go/s, là où son équivalent pour la puce M2 Max est de 400 Go/s.

Les nouveaux MacBook Pro avec les puces M3 sont disponibles dès maintenant en précommande sur l’Apple Store en ligne.