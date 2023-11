La version Ultra de l’Apple Silicon M3 n’est pas encore disponible mais l’on sait déjà que le M3 Max est aussi performant que le M2 Ultra, ce qui est tout de même une sacré progression. Ainsi, un benchmarks sous Geekbench V6 indique que le M3 Max (embarqué dans un MacBook Pro 16 pouces) atteint le score de 2971 points en monocoeur et de 20785 points en multicoeurs, ce qui est supérieur aux 2692 points du M2 Ultra (dans un Mac Studio) en monocoeur et dans les eaux des 21231 points des tests multicoeurs. Si l’on voulait être tatillon, il faudrait en fait préciser que le M3 Max est un poil plus puissant que le M2 Ultra. Impressionnant !

Il est désormais aussi acté que le M3 Max est nettement plus puissant que le Snapdragon X Elite de Qualcomm, qui plafonne à 2940 points en monocoeur (Geekbench V6) et à 15130 points en multicoeurs. On ne connait pas encore les benchs du M3 Pro, mais il est fort probable que ce dernier rejoigne les perfs du Snapdragon X Elite. Quant au M3 Ultra à venir, il n’y aura pas vraiment de concurrence (il n’y en avait déjà pas avec le M2 Ultra…).