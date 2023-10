Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces sont plus puissants grâce aux puces M3, M3 Pro et M3 Max, mais il y a d’autres éléments à prendre en compte. L’un d’entre eux est le fait que l’écran 20% plus lumineux que les modèles avec les puces M2.

Avec les MacBook Pro, Apple propose un écran dont la luminosité grimpe à 600 nits. C’était 500 nits auparavant. Voici comment le fabricant présente le changement :

L’écran Liquid Retina XDR se distingue comme le meilleur écran d’ordinateur portable au monde, en offrant 1 000 nits de luminosité constante et 1 600 nits de luminosité de pointe pour les contenus HDR, un contraste impressionnant, des couleurs éclatantes et un angle de vue exceptionnel. Les contenus SDR s’affichent désormais à une intensité lumineuse pouvant atteindre 600 nits, soit 20 % de plus qu’auparavant.

Comme l’indique Apple, les 600 nits concernent le contenu en SDR. Si vous regardez un contenu en HDR, la luminosité est de 1 000 nits constants et de 1 600 nits en pointe. Mais ces deux valeurs ne changent pas par rapport à la génération précédente, seule celle pour le SDR connaître une amélioration de 20%.

Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M3, M3 Pro et M3 Max sont disponibles dès maintenant à la commande sur l’Apple Store en ligne. Les prix s’échelonnent de 1 999€ à 8 529€. Les premières livraisons auront lieu la semaine prochaine.