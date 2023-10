Le MacBook Pro M3 Max est maintenant officiel et c’est l’occasion de voir que le modèle avec toutes les options coûte 8 529€. C’est en hausse par rapport au modèle précédent avec la puce M2 Max, sachant que le stockage maximal et la quantité de RAM sont en hausse.

Ainsi, si vous décidez de prendre le MacBook Pro de 16 pouces avec la puce M3 Max (16 cœurs pour le CPU et 40 cœurs pour le GPU), 128 Go de RAM et 8 To de stockage, il faudra compter 8 529€. Sans surprise chez Apple, les prix demandés pour augmenter la RAM et le stockage sont très élevés. En effet, il faut ajouter 1 150€ pour passer de 48 Go de RAM à 128 Go et débourser 2 530€ supplémentaires pour passer de 1 To de stockage à 8 To.

Il faut savoir qu’il y a des différences pour la RAM au niveau des puces M3, M3 Pro et M3 Max. La puce M3 supporte jusqu’à 24 Go de RAM, à l’instar de la puce M2. Pour la puce M2 Pro, Apple propose jusqu’à 36 Go de RAM. Et pour la puce M3 Max, on grimpe jusqu’à 128 Go de RAM.

Les nouveaux MacBook Pro sont disponibles dès maintenant en précommande sur l’Apple Store en ligne. Les modèles avec les puces M3 et M3 Pro seront livrés à partir du 7 novembre. Pour le modèle M3 Max, ce sera un peu plus tard en novembre selon Apple.