L’iMac M1 d’Apple est désormais disponible à l’achat. La livraison des premiers modèles aura lieu le 21 mai. Pour rappel, Apple a annoncé son tout nouvel ordinateur il y a 10 jours lors de sa keynote.

Un tout nouvel ordinateur de bureau

Beaucoup de changements sont au programme de cet iMac M1, par rapport aux précédents modèles. Le nouveau design se remarque au premier coup d’œil : le Mac de bureau est maintenant tout fin (seulement 11,5 mm). Il a également le droit à plusieurs coloris : bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve. Un autre changement de taille est l’écran qui fait désormais 24 pouces et se veut 4.5K (4 480 x 2 520 pixels). D’autre part, l’ordinateur fonctionne grâce à la puce M1 d’Apple. Apple n’utilise plus les processeurs d’Intel.

Apple propose l’iMac M1 à l’achat en trois déclinaisons. Le modèle de base coûte 1 449 euros et embarque 256 Go de stockage, 8 Go de RAM, une puce graphique (GPU) à 7 cœurs et deux ports USB 4/Thunderbolt. Il est accompagné par le Magic Keyboard. Le deuxième modèle à 1 669 euros a le droit à deux ports USB 3 supplémentaires, une puce graphique (GPU) à 8 cœurs, un port Ethernet et le Magic Keyboard avec Touch ID. Enfin, le troisième modèle coûte 1 899 euros. Il est identique au deuxième modèle, à l’exception qu’il dispose de 512 Go de stockage. Bien sûr, il est possible d’augmenter le stockage (jusqu’à 2 To) et la RAM (jusqu’à 16 Go) sur chaque modèle.

Où acheter l’iMac M1 ?

L’iMac M1 est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par des revendeurs, voici les liens directs vers chacun d’entre eux :